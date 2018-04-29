Жуткий инцидент с российским самолетом в Черногории: в сеть попало видео

В сеть попало видео из салона самолета российской авиакомпании S7, который едва не потерпел крушение в Черногории.

Самолет, следовавший по маршруту Москва-Тиват, вынужден был экстренно сесть в соседней Подгорице из-за технических неполадок. Видео с того самого борта опубликовал телеграм-канал Mash.

На записи слышны плач и крики пассажиров, которые всерьез испугались за свою жизнь.

В свою очередь, в авиакомпании S7 назвали причиной инцидента невыпуск закрылков. Проблема с закрылками обнаружилась при заходе на посадку в Тивате.

"С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице", - заявили представители авиаперевозчика.

Как сообщал "Обозреватель", об инциденте с самолетом стало известно благодаря участнице российской поп-группы Serebro Ольге Серябкиной, которая находилась на борту лайнера.

Серябкина сообщила в Instagram, что они "могли умереть", "на борту был ад — все орали и плакали", а стюардессы при этом "вели себя очень непрофессионально" и только сеяли панику.