В Португалии задержали трех инспекторов миграционной службы, которых подозревают в убийстве гражданина Украины. Им грозит до 25 лет тюрьмы.

Как сообщается на сайте судебной полиции Португалии, задержанные правоохранители пытались скрыть обстоятельства смерти. Уточняется, что вскрытие показало, что украинец перед смертью подвергся пыткам.

Как пишут португальские журналисты, за убийство им грозит до 25 лет лишения свободы.

Жестокое убийство украинца в Португалии: подозреваемых полицейских задержали

Посольство Украины в Португалии отреагировало на гибель украинца и обратилось в Министерство иностранных дел Португалии с устной нотой с просьбой содействовать проведению объективного и справедливого расследования данного дела.

Напомним, жестокое убийство украинца в Португалии произошло 11 марта. По данным главы диаспоры украинцев в Португалии Павла Садохи, речь идет об украинце, который приехал в страну в поисках работы.

В аэропорту Лиссабона мужчине было отказано во въезде в Португалию по неизвестным причинам. После требований объяснить ситуацию ему надели наручники и против него была применена физическая сила.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Лодзь (Польша) был жестоко убит 24-летний украинец, который приехал на заработки.

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