Женщина из Новой Зеландии шокировала своих подписчиков в сети, показав тарелку с пастой, из которой вырос грибок с волосами.

На своей странице в TikTok она рассказала, что забыла помыть тарелку с пастой. Она простояла целую неделю и в результате из блюда вырос грибок, который называется фикомицет. Он выглядит, как растущие волосы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Вы, ребята, раньше видели такую ​​плесень? Похоже, настоящие волосы, мягкие. Это ядовито? Насколько это плохо?" – спросила она подписчиков, при этом гладя "волосы".

Грибок с "волосами" на пасте Скриншот

Из пасты вырос грибок, который называется фикомицет Скриншот

"Как надолго ты это оставил? Я сейчас в ужасе. Что это?", "Честно говоря, когда ты коснулась, я думал, что сейчас потеряю сознание", – писали подписчики.

Грибок на пасте Скриншот

После тщательного исследования женщина выяснила, что грибок под названием фикомицет, который обычно растет на фекалиях животных или гниющей пище, как ее старые макароны. Он не ядовит для людей, поэтому женщина решила сохранить миску нетронутой, удалив "волоски" с насыпи и поместив их в воду, чтобы посмотреть, растворятся ли они.

Через несколько дней "волосы" грибка начали увядать, заставив молодую женщину поверить, что он "умер". К этому времени она назвала гриб Фред. Позже она устроила грибку настоящие похороны.

Женщина вызвала отвращение в сети одним фото тарелки с пастой: в ней выросли "волосы"

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