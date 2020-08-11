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Жена Цепкало записала обращение к Тихановской и призвала мир признать ее президентом

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
1,4 т.
Цепкало поддержала Тихановскую

Цепкало поддержала Тихановскую. Фото sputnik.by.

Жена бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало выразила поддержку Светлане Тихановской и призвала мировое сообщество признать ее легитимным главой государством.

Об этом Валерия Цепкало заявила в своем видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале TUT.BY (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

"Я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы и единственный легитимный в стране президент – это ты. Власть не понимает, что народ уже борется не только за тебя. Люди борются за свое будущее, будущее наших детей, против фальсификаций, подлогов, издевательств, унижений и оскорблений со стороны власти. Лукашенко показал свои синие пальцы, вцепившись в трон, уже запачканный кровью белорусского народа", – сказала она.

Также Цепкало попросила о помощи у мирового сообщества.

"Пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные и демократические выборы", – сказала она.

Кроме того, жена экс-претендента в президенты обратилась к силовикам.

"Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает вам устные приказы? Ваша жизнь и свобода того стоит? Как вы будете спать по ночам, смотреть в глаза вашим детям и внукам? Как вы будете жить с этим дальше? Неужели Лукашенко всего этого стоит?" – добавила Цепкало.

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