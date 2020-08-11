Жена Цепкало записала обращение к Тихановской и призвала мир признать ее президентом

Жена бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало выразила поддержку Светлане Тихановской и призвала мировое сообщество признать ее легитимным главой государством.

Об этом Валерия Цепкало заявила в своем видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале TUT.BY (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

"Я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы и единственный легитимный в стране президент – это ты. Власть не понимает, что народ уже борется не только за тебя. Люди борются за свое будущее, будущее наших детей, против фальсификаций, подлогов, издевательств, унижений и оскорблений со стороны власти. Лукашенко показал свои синие пальцы, вцепившись в трон, уже запачканный кровью белорусского народа", – сказала она.

Также Цепкало попросила о помощи у мирового сообщества.

"Пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные и демократические выборы", – сказала она.

Кроме того, жена экс-претендента в президенты обратилась к силовикам.

"Кого вы защищаете? Нелегитимного Лукашенко, который отдает вам устные приказы? Ваша жизнь и свобода того стоит? Как вы будете спать по ночам, смотреть в глаза вашим детям и внукам? Как вы будете жить с этим дальше? Неужели Лукашенко всего этого стоит?" – добавила Цепкало.

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