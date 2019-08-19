Жена Нетаньяху устроила скандал и пренебрегла украинской традицией: опубликованы фото

Жена премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете "Эль-Аль", которым они летели в Киев.

Так, она отчитала командира корабля за то, что тот якобы не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер, пишут "Вести Израиля".

Сара Нетаньяху пыталась пробраться в кабину к пилотам, но ее не пустили. В итоге, командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту – за 45 минут до посадки в Киеве.

Чета Нетаньяху прибыла в Киев "Вести Израиля"

Журналисты отмечают, что на самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала.

Во второй раз имя супруги премьера прозвучало "акцентированно": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита".

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на пол.

"Вести Израиля"

Как сообщал OBOZREVATEL, Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом. Накануне он заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые укрепят отношения между государствами.

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