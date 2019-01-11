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''Ждет звонка!'' В России заявили об исчезновении Скрипалей

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Российский экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в последнее время якобы не связывались с родственниками.

Об этом рассказала племянница отравленного в Солсбери разведчика Виктория Скрипаль, отмечается в Telegram-канале телеканала RT. Так, она опровергла данные британских СМИ о том, что Юлия после переезда на юг Англии якобы продолжает поддерживать связь с близкими друзьями из России.

Сама Виктория утверждает, что общалась с Сергеем в последний раз в феврале 2018 года, звонки от Юлии перестали поступать после 24 июля.

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Сергей Скрипалю и его дочь Юлия

Сергей Скрипалю и его дочь Юлия

"Сергей привязан к своей семье. Сейчас есть один человек, который ждет его звонка. Это мать, которой 91 год и которой он звонил каждую неделю. Единственное, чего она хочет, — чтобы он позвонил снова", — сказала она.

''Ждет звонка!'' В России заявили об исчезновении Скрипалей

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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