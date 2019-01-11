''Ждет звонка!'' В России заявили об исчезновении Скрипалей

Российский экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в последнее время якобы не связывались с родственниками.

Об этом рассказала племянница отравленного в Солсбери разведчика Виктория Скрипаль, отмечается в Telegram-канале телеканала RT. Так, она опровергла данные британских СМИ о том, что Юлия после переезда на юг Англии якобы продолжает поддерживать связь с близкими друзьями из России.

Сама Виктория утверждает, что общалась с Сергеем в последний раз в феврале 2018 года, звонки от Юлии перестали поступать после 24 июля.

Сергей Скрипалю и его дочь Юлия

"Сергей привязан к своей семье. Сейчас есть один человек, который ждет его звонка. Это мать, которой 91 год и которой он звонил каждую неделю. Единственное, чего она хочет, — чтобы он позвонил снова", — сказала она.

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