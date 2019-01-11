''Ждет звонка!'' В России заявили об исчезновении Скрипалей

Российский экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в последнее время якобы не связывались с родственниками.
Об этом рассказала племянница отравленного в Солсбери разведчика Виктория Скрипаль, отмечается в Telegram-канале телеканала RT. Так, она опровергла данные британских СМИ о том, что Юлия после переезда на юг Англии якобы продолжает поддерживать связь с близкими друзьями из России.
Сама Виктория утверждает, что общалась с Сергеем в последний раз в феврале 2018 года, звонки от Юлии перестали поступать после 24 июля.
Сергей Скрипалю и его дочь Юлия
"Сергей привязан к своей семье. Сейчас есть один человек, который ждет его звонка. Это мать, которой 91 год и которой он звонил каждую неделю. Единственное, чего она хочет, — чтобы он позвонил снова", — сказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.
Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.
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