Жданов рассказал, какой проигрыш будет для Путина фатальным

На сегодняшний день Сирия остается "единственным оплотом" Кремля.

"Они будут защищать Асада до последнего", - заявил в комментарии "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов.

Отвечая на вопрос, "стоит ли игра свеч", он заверил: "Для Российской Федерации игра стоит свеч, потому что, если они проиграют Сирию, они вообще вылетят с рынка углеводородов и газа". В этом контексте эксперт добавил: "Если по сирийской территории все начнут тянуть свои трубы – Катар, Израиль, и через Турцию пойдет Азербайджан и Казахстан, то России вообще не видать ничего".

Жданов также заметил, что де-факто "мировая сделка уже произошла", - причем, без России – "США договорились с Китаем, и гонка вооружений идет между ними".

Таким образом, проиграв в Сирии, "лично Путин взойти на мировой политический Олимп не сможет", - убежден эксперт.

По его мнению, в Сирии президент России "чувствует себя более уверенно", чем в Украине, прежде всего, потому, что "там есть четкая территория, которую он вместе с Асадом контролирует", в то время как участие российских военных в войне на Донбассе по-прежнему отрицается Кремлем.

В этом контексте Жданов напомнил о том, что в настоящее время в Краснодарском крае и в Крыму "Россия начала масштабные учения с призывом резервистов, туда же стягивают технику". "Как я понимаю, готовится группировка для усиления в Сирии, потому что сейчас там назревает довольно серьезное противостояние, которое может действительно вылиться в войну".

Как писал "Обозреватель", 17 марта в Восточной Гуте (Сирия) в результате авиаударов самолетов, принадлежащих России и армии сирийского диктатора Башара Асада, погибли по меньшей мере 30 гражданских.