"Земля плоская!" В сети высмеяли школьные знания топ-чиновника Путина

В сети высмеяли высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу о школьном образовании.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Шойгу призвал учить детей по советским учебникам.

"Разных взглядов быть не должно! Это не история! Волга впадает в Каспийское море, за Уралом находится Азия – какие здесь могут быть мнения? В качестве примера можно взять учебники СССР. Мы по ним учились и многого добились", – рассказал министр о российских учебниках географии.

В сети посмеялись над таким заявлением путинского чиновника.

"А товарищ Шойгу абсолютно убежден, что он и его "товарищи" "многого добились" по причине обучения по советским учебникам? Есть подозрение, что секрет их успеха и благополучия несколько в другом", "А Земля плоская", "Он и в географии плавает. По его мнению, территория Сирии в 5 раз больше реального размера", "Большинство тех, кто учился по советским учебникам, добились пенсии в 12 тысяч рублей и просрочки из мусорки на заднем дворе супермаркета", "Если Госдума примет закон утверждающий, что Волга впадает в море Лаптевых, так оно и будет, а всех, кто начнет распускать фейки про Каспийское море, будут наказывать", "У кого не чиста совесть, тот и переписывает историю", "Шойгу ни одного дня в армии не отслужил, министр обороны и генерал армии, теперь вот еще и географ знатный! А чего добился ты?" – сказано в сообщении.

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Сергей Шойгу и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ.

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