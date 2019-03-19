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"Земля плоская!" В сети высмеяли школьные знания топ-чиновника Путина

1.8тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли высказывание министра обороны РФ Сергея Шойгу о школьном образовании.

Как сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Шойгу призвал учить детей по советским учебникам.

"Разных взглядов быть не должно! Это не история! Волга впадает в Каспийское море, за Уралом находится Азия – какие здесь могут быть мнения? В качестве примера можно взять учебники СССР. Мы по ним учились и многого добились", – рассказал министр о российских учебниках географии.

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В сети посмеялись над таким заявлением путинского чиновника.

"А товарищ Шойгу абсолютно убежден, что он и его "товарищи" "многого добились" по причине обучения по советским учебникам? Есть подозрение, что секрет их успеха и благополучия несколько в другом", "А Земля плоская", "Он и в географии плавает. По его мнению, территория Сирии в 5 раз больше реального размера", "Большинство тех, кто учился по советским учебникам, добились пенсии в 12 тысяч рублей и просрочки из мусорки на заднем дворе супермаркета", "Если Госдума примет закон утверждающий, что Волга впадает в море Лаптевых, так оно и будет, а всех, кто начнет распускать фейки про Каспийское море, будут наказывать", "У кого не чиста совесть, тот и переписывает историю", "Шойгу ни одного дня в армии не отслужил, министр обороны и генерал армии, теперь вот еще и географ знатный! А чего добился ты?" – сказано в сообщении.

"Земля плоская!" В сети высмеяли школьные знания топ-чиновника Путина

Скриншот

"Земля плоская!" В сети высмеяли школьные знания топ-чиновника Путина

Скриншот

"Земля плоская!" В сети высмеяли школьные знания топ-чиновника Путина

Скриншот

"Земля плоская!" В сети высмеяли школьные знания топ-чиновника Путина

Скриншот

Сергей Шойгу и Владимир Путин

Сергей Шойгу и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть рассмешила "туалетная" инициатива в РФ.

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Персона
Сергей Шойгу
Место
Россия
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Главный лозунг кацапии на сегодня: Даёшь все в зад!!!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
А никто и не говорил что тупорылые бандеры способны юморить))) Такое вот убогое это одноклеточное - бандера)))
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