"Абсолютная наглость!" Обиженный на Путина президент Чехии придумал, как отомстить

Президент Чехии Милош Земан, известный своей симпатией к лидеру России Владимиру Путину, заявил, что может отказаться от приглашения в Москву на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Своей позицией он поделился в интервью порталу Parlamentnilisty.cz, которое было опубликовано в четверг, 27 декабря.

Как выяснилось, Земана обидело высказывание российских дипломатов о подавлении "Пражской весны". Так, в МИД РФ выступили против признания 1 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

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"Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне, и теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать туда или, что более вероятно, отправиться туда и сказать россиянам: "Надо ли отмечать эту годовщину?" – вспылил в ответ Земан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решит, ехать ли в Москву на празднование 75-годовщины Победы тлько после разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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