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11 января • обновлено в 09:23
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Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ

9.4т
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Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как власти Ирана признали, что якобы случайно сбили украинский борт, попутав его с американским.

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Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ

"Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследовании, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – написал он в своем Facebook.

Зеленский выразил надежду на то, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. "Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Выдвинутые требования должны быть не только жесткими, но и МОЩНЫМИ!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Что-то не помню чтобы Украина "стояла на коленях" после того как влупила по нашему самолету и по малазийскому боингу.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Р Юлия, Украина она такая... Леонид Кучма признал факт того, что украинские военные сбили самолет и призывал не делать из этого трагедии. «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, всё будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу» – заявил президент Украины Леонид Кучма, комментируя прецендент 4 октября 2001 года, когда над Черным морем на высоте 11 тысяч метров украинской зенитной ракетой С-200 был сбит самолет компании «Сибирь» Ту-154М (в этот момент в Крыму шли военные учения). Погибли 78 человек – все пассажиры и экипаж.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Р Юлия, Куча доказательств или куча наспех сделанных роликов, якобы из соцсетей? Это все таки большая разница.
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Раскина Элла
Раскина Элла
И хде теперь все эти активные и пассивные активисты и поцреоты, обвинявшие Зеленского в пассивности? Смокчут?
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Р Юлия
Р Юлия
Раскина Элла, легко с позиции доказано правого права качать. Он таки пассивен и труслив.
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