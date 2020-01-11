Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ

Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как власти Ирана признали, что якобы случайно сбили украинский борт, попутав его с американским.

"Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследовании, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – написал он в своем Facebook.

Зеленский выразил надежду на то, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. "Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Позже президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

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