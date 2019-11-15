Зеленский встретится с Путиным: СМИ назвали точную дату

Cаммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, планируется на 9 декабря в Париже.

Об этом со ссылкой на власти Франции в пятницу, 15 ноября, сообщает Bloomberg.

По данным канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, он пройдет в Париже. Отмечается, что в нем примут участие лидеры Франции, России, Германии и Украины.

Зеленский встретится с Путиным в Париже

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретится в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

При этом, посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!