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19 ноября • обновлено в 09:58
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Зеленский просил о помощи: всплыла новая деталь в скандале с Трампом

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Администрация Дональда Трампа давила на президента Украины Владимира Зеленского еще до звонка 25 июля, и он искал способы выхода из этой ситуации.

Как пишет Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, американские чиновники требовали от Киева начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Отмечается, что в начале мая текущего года сотрудников посольства США в Украине, в том числе и тогдашнего посла Мари Йованович, уведомили о встрече с Зеленским. Во время беседы глава государства якобы просил советов касательно дальнейших шагов.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"ТСН"

Источники утверждают, что Зеленский был обеспокоен тем, что Трамп и приближенные к нему люди давили на него и принуждали вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

Правда, официально президент Украины продолжает настаивать на том, что давления не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президентаДональда Трампа.

  • При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонкамежду президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если не знаешь, как поступить, поступай по закону. Все просто.
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Хо Хол
Хо Хол
"Спасибо, спасибо, спасибо. Еще раз спасибо. Кстати, спасибо. Ах да, чуть не забыл, спасибо. Большое спасибо, спасибо." - краткий пересказ стенограммы апрельского диалога Зеленского с Трампом.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хо Хол, ещё после каждого "спасибо" - "учитель" :-)
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