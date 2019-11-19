Зеленский просил о помощи: всплыла новая деталь в скандале с Трампом

Администрация Дональда Трампа давила на президента Украины Владимира Зеленского еще до звонка 25 июля, и он искал способы выхода из этой ситуации.

Как пишет Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, американские чиновники требовали от Киева начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Отмечается, что в начале мая текущего года сотрудников посольства США в Украине, в том числе и тогдашнего посла Мари Йованович, уведомили о встрече с Зеленским. Во время беседы глава государства якобы просил советов касательно дальнейших шагов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп "ТСН"

Источники утверждают, что Зеленский был обеспокоен тем, что Трамп и приближенные к нему люди давили на него и принуждали вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

Правда, официально президент Украины продолжает настаивать на том, что давления не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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