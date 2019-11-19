Зеленский просил о помощи: всплыла новая деталь в скандале с Трампом

Администрация Дональда Трампа давила на президента Украины Владимира Зеленского еще до звонка 25 июля, и он искал способы выхода из этой ситуации.
Как пишет Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, американские чиновники требовали от Киева начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Отмечается, что в начале мая текущего года сотрудников посольства США в Украине, в том числе и тогдашнего посла Мари Йованович, уведомили о встрече с Зеленским. Во время беседы глава государства якобы просил советов касательно дальнейших шагов.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
"ТСН"
Источники утверждают, что Зеленский был обеспокоен тем, что Трамп и приближенные к нему люди давили на него и принуждали вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
Правда, официально президент Украины продолжает настаивать на том, что давления не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента американского президентаДональда Трампа.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Показания за закрытыми дверями первыми дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонкамежду президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.
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