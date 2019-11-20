"Зеленский - лучший шанс!" Волкер раскрыл настоящее отношение Трампа к главе Украины

Президент США Дональд Трамп сначала скептически отнесся к победе на выборах главы государства в Украине Владимира Зеленского.

Такое заявление сделал бывший спецпредставитель президента США на Украине Курт Волкер в ходе слушаний в конгрессе касательно импичмента, сообщает АВС.

"Несмотря на положительные отклики тех членов американской делегации, кто присутствовал на инаугурации Зеленского, президент Дональд Трамп получал другие, негативные отзывы о новом руководителе Украины", — сказал он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

По его словам, новое руководство Украины представлял в весьма негативном свете адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

"23 мая, после возвращения с Украины, мы пытались убедить президента, что Зеленский — лучший шанс для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен крайне скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", — сказал Волкер.

Именно это и стало причиной того, что решение о встрече с Зеленским затянулось на месяц. Белый дом просто решал, как поступить.

Как сообщал OBOZREVATEL, также во время этих слушаний Волкер заверил, что он лично никогда не требовал от украинских властей проводить расследование против оппонента Дональда Трампа на выборах президента - Джо Байдена.

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