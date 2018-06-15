"Зато название крутое": в США раскритиковали новый российский "смертоносный супертанк"

Американское издание National Interest назвало российскую боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 "Терминатор" оружием, "способным превзойти самое смертоносное вооружение США", при этом раскритиковав его.

Как написал в своей статье обозреватель Майкл Пек, российские СМИ сообщают, что эта машина, предназначенная для поддержки танков и пехоты, сможет также сбивать беспилотники, передает "ИноСМИ".

Отмечается, что 44-тонная БМПТ-72 хоть и использует шасси танка Т-72, но технически не является основным боевым танком, как Т-72 или американский М-1 "Абрамс". Вместо большой пушки "Терминатор" имеет две 30-мм автоматические пушки, два автоматических гранатомета, четыре противотанковых ракеты "Атака" и крупнокалиберный пулемет.

"Это машина боевой поддержки, которая имеет мощную броню и предназначена для оказания поддержки танкам и пехоте, особенно в условиях городской местности, где могут пригодиться ее скорострельные пушки и гранатометы", - сказано в материале.

Модель "Терминатор-2" уже состоит на вооружении российской армии и армии Казахстана, и используется в Сирии.

БМПТ-72 "Терминатор" Военное обозрение

Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне, где боевики уничтожили большое количество российских бронированных машин из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Оснастив тяжелую бронированную машину скорострельным оружием меньшего калибра для борьбы с пехотой, а также переносным противотанковым оружием, конструкторы решили дать возможность обычным танкам вести охоту из своих тяжелых орудий на более крупную дичь.

Однако автор отмечает, что такие бронированные машины двойного назначения не новы. Счетверенная автоматическая пушка легендарной советской ЗСУ-23-4 оказалась чрезвычайно эффективной в борьбе с наземными целями (как и американская M42 "Дастер" во Вьетнаме).

"Но как установить на "Терминаторе-3" пушку, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракеты, да еще и оружие для борьбы с беспилотниками? Это слишком много для одной машины, да и экипаж с этим оружием не справится. А что касается самой концепции боевой машины поддержки танков, то ее целесообразность пока не доказана", - пишет Пек.

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Он подчеркнул, что несмотря на то, что Россия утверждает, что предшественник БМПТ, "Терминатор-2", хорошо показал себя в Сирии, это была "очень ограниченная демонстрация". По его словам, у подобных машин есть немало недостатков.

"Название "Терминатор" очень крутое, но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта БМПТ-72", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне похвастались новым "огненным" оружием.