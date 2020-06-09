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9 июня • обновлено в 21:50
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Защищает и без побочек: в Китае объявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на животных

1.8т
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Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 успешно прошла испытания на животных.

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Результаты исследования, подтверждающие это, опубликованы в журнале Cell, передает Xinhua. Испытания вакцины под названием BBIBP-CorV проводил Пекинский институт биологических продуктов, совместно с Китайской академией медицинских наук и Центром по контролю профилактики.

Они завершили разработку пилотного образца вакцины и протестировали его на животных. В итоге, у мышей, крыс, морских свинок, кроликов и приматов образовалось достаточное количество антител, чтобы обеспечить защиту от COVID-19. Более того, вакцина оказывает как защиту от будущей болезни, так и от действующей.

В Китае объявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на животных

В Китае объявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на животных

Xinhua

Также у вакцины не было обнаружено побочных эффектов, а сама она достаточно стабильна для дальнейшей массовой разработки. После всех клинических испытаний и получения разрешительных документов, в Пекинский институт биологических продуктов сможет производить 100-120 миллионов доз вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай может выпустить первые вакцины для "экстренного использования" против COVID-19 уже осенью 2020 года.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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