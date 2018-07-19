Записки Януковичу: в США обнародовали улики против Манафорта

Специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал список из 500 доказательств в деле против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

По данным Politico, соответствующие материалы будут представлены присяжным в предстоящем уголовном разбирательстве в деле против американского политтехнолога.

Отмечается, что Мюллер собирается показать суду Северной Вирджинии фотографии дорожки для гольфа в квартире Манафорта на Лонг-Айленде, билет бронирования персонального места на все игры New York Yankees и данные о лоббистской работе на прокремлевское правительство Украины.

"Прокуроры Мюллера сообщают, что среди документов они покажут суду: серию меморандумов, написанных Манафортом для Януковича, а также электронные письма Манафорта, которыми он обменивался с одним из своих партнеров, давним консультантом демократов Тедом Девином во время президентских выборов 2010 года в Украине (на которых баллотировался беглый экс-президент Виктор Янукович. – Ред.)", – сказано в сообщении.

Пол Манафорт АР

Кроме того, Мюллер представит десятки документов, связанных с экс-заместителем председателя избирательного штаба Трампа Риком Гейтсом, который согласился сотрудничать со следствием. В частности, речь идет о его переписке с Манафортом и Девином о лоббизме, связанном с Украиной, а также о копиях паспортов за 2009, 2011 и 2013 годы.

Также среди доказательств есть фотографии и документы касательно дорогих покупок: высококачественная одежда, восточные ковры и автомобили Mercedes-Benz и Land Rover. По мнению следствия, Манафорт их сделал за деньги от Януковича. Присяжных будут отбирать 25 июля. Дата рассмотрения дела пока не называется.

Напомним, в октябре 2017 года Роберт Мюллер выдвинул обвинения Манафорту в отношении отмывания денег и отсутствия регистрации иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства.

Манафорту инкриминировали отмывание денег, неуплату налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. 30 октября он сдался Федеральному бюро расследований.

Потом Мюллер выдвинул новые обвинения в рамках расследования возможного вмешательства России в американские выборы. 15 июня суд изменил меру пресечения Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.

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