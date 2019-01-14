МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Запад не пойдет против Путина? Озвучен "тревожный звоночек" для Украины на 2019 год

3.1тЧитать материал на украинском

Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, реакция на Керченский кризис очень ярко это продемонстрировала.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса, передает "Апостроф". По его мнению, инцидент в Черном море показал несколько важных вещей, в то числе и касательно позиции ЕС и США в этом вопросе.

"Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной, за которыми мы должны очень тщательно следить", – пояснил он.

Новости
Корабли ВМСУ в Керченском проливе: в России разразились угрозами в адрес международных наблюдателей

Запад не пойдет против Путина? Озвучен "тревожный звоночек" для Украины на 2019 год

Sobkor.net

Напомним, выяснилось, что в ходе вооруженного нападения на украинские корабли у Керченского пролива российские пограничники обстреляли их из крупнокалиберной пушки, использовав порядка 1200 снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
12
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жуков Жора
Жуков Жора
На пятый год хохлы догодались))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да )))Запад вооще никак не отреагировал на провокацию алкаша)))))Готовьте ещё катера в плен Нам катера пригодятся Кстати...когда??Прошло уж 2 месяца как пастор пообещал Народ трусов и врунов
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Andreevski Andrey, Пастор,самая бессмысленная личность на Украине. Сидит на двух стульях,во все лезет,но ни за что не отвечает.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Француватые селюки, прощёлкав три корыта и подставив под уголовную статью своих моряков так надеялись, что вот сейчас весь мир, который с ними победит злого Путина и заставит Россию выплачивать (о, это сладчайшее для каждого рагуля слово!) репарации ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги