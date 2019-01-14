Запад не пойдет против Путина? Озвучен "тревожный звоночек" для Украины на 2019 год

Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, реакция на Керченский кризис очень ярко это продемонстрировала.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса, передает "Апостроф". По его мнению, инцидент в Черном море показал несколько важных вещей, в то числе и касательно позиции ЕС и США в этом вопросе.

"Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной, за которыми мы должны очень тщательно следить", – пояснил он.

Sobkor.net

Напомним, выяснилось, что в ходе вооруженного нападения на украинские корабли у Керченского пролива российские пограничники обстреляли их из крупнокалиберной пушки, использовав порядка 1200 снарядов.

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