Запад не пойдет против Путина? Озвучен "тревожный звоночек" для Украины на 2019 год

Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, реакция на Керченский кризис очень ярко это продемонстрировала.
Такое мнение высказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса, передает "Апостроф". По его мнению, инцидент в Черном море показал несколько важных вещей, в то числе и касательно позиции ЕС и США в этом вопросе.
"Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной, за которыми мы должны очень тщательно следить", – пояснил он.
Sobkor.net
Напомним, выяснилось, что в ходе вооруженного нападения на украинские корабли у Керченского пролива российские пограничники обстреляли их из крупнокалиберной пушки, использовав порядка 1200 снарядов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей.
Всего Россия захватила три судна: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
Вскоре выяснилось, что россияне на самом деле атаковали украинцев в международных водах. Об этом прокололись в ФСБ, указав соответствующие координаты.
Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения. По решению "суда" они будут удерживаться под арестом до 24 января. Самому младшему из моряков недавно выполнилось 19 лет, в конце декабря он написал украинцам сильное письмо из московского СИЗО.
В связи с новым актом агрессии РФ Украина ввела в ряде областей военное положение. Но 26 декабря оно перестало действовать, а срок его действия было решено не продлевать.
Недавно президент Украины подписал закон, который расширяет зону контроля в Черном море. Так, пограничники получили право без предупреждения открывать огонь на поражение в случае угрозы украинским кораблям.
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