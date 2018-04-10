Запад дал Путину жесткий намек: экономист объяснил ситуацию

Президента России Владимира Путина не свергнут, и никакого внутреннего восстания в РФ не будет.

Об этом заявил известный российский экономист Владислав Иноземцев "Апострофу", уточнив, что Запад подал олигархам сигнал совсем другого плана, когда ввел санкции.

"На самом деле, эти санкции очень интересные. Сейчас выстраивается некое четкое различие между олигархами, или, скажем так, богатыми русскими, которые не просто поддерживают Путина, а реально включены в эту систему коррумпированной жизни экономики, и теми, кто непосредственно во всякого рода кремлевские аферы не вовлечен. И между ними Запад сейчас пытается провести некое различие: либо вы вместе с Путиным, совсем близко – и тогда у вас куча проблем. Либо – да, вы богатый человек и, возможно, когда-то раньше вы были очень близки к Кремлю, но сейчас уже отодвинулись немножко – и здесь вы можете быть более спокойны", – отметил экономист.

Новости Боровой назвал проблему с санкциями против Путина

Он пояснил, что в этом отношении раскол может произойти. Хотя, на свержение Путина Иноземцев не рассчитывает.

"На это я бы точно не рассчитывал, потому что намек совсем другого плана. Мол, ребята, мы понимаем, что вы более-менее чистые, мы понимаем, что вы попали в тяжелую ситуацию, поэтому мы вас не наказываем, мы ваши активы не арестовываем. И следствием будет еще больший отток активов из России", – подчеркнул экономист.

По его словам, российским олигархам был подан сигнал: "если вы не хотите иметь кучу проблем – бегите".

"И этот сигнал будет пойман и будет учтен. Я абсолютно в этом убежден. И отток капитала из России будет расти, уход бизнеса из России будет увеличиваться – западных инвесторов и российских. Но это не создаст оппозиции Путину. Эти люди просто соберут все, что можно собрать, и уедут. Просто потому, что они понимают, что международный бизнес в этой стране больше делать нельзя. Но никакого внутреннего восстания от этого не будет", – спрогнозировал Иноземцев.

Как сообщал "Обозреватель", президент Украины Петр Порошенко поручил вслед за США ввести санкции против российских олигархов.