Замешан Крым: Латынина раскрыла причину отставки президента Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку после почти 30-летнего правления, чтобы президент России Владимир Путин не захватил север страны.

Такое мнение выразила российская журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы", напомнив, что он еще перед уходом со своего поста утвердил переход с кириллицы на латиницу.

"Все интересуются, зачем Назарбаев ушел на покой так рано и зачем ему это понадобилось. Я думаю, ответ элементарный, Ватсон: чтобы Путин не забрал себе север Казахстана во время смуты, связанной с переходом власти точно так же, как это получилось с Крымом", – отметила она.

Нурсултан Назарбаев uralskweek.kz

Латынина добавила, что россияне теперь могут гордиться происходящим, ведь "это влияние РФ на международную политику и на окружающие страны СНГ".

Более того она сказала, что Назарбаев никуда не ушел, поскольку он "как был владыкой Казахстана, так и остался". Публицист пояснила, что слово "президент" на постсоветском пространстве ей напоминает значение слова "лугаль" применительно к правителям древних шумерских городов.

"Назарбаева лугалем Казахстана, Путина — лугалем России, Лукашенко — лугалем Беларуси и так далее. И вот это изобилие лугалей на просторах бывшего СССР ставит нас перед печальным вопросом. После краха СССР Фрэнсис Фукуяма написал известную статью "Конец истории", смысл которой заключался в том, что, наконец, демократии западного образца восторжествовали на планете, никакой альтернативы им нет, никаких пертурбаций в человеческой истории больше не предвидится", – отметила она.

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