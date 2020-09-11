Кремль хочет заменить Лукашенко на Колесникову, – Гордон

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова якобы является агентом влияния Кремля.

Такую теорию 11 сентября в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" высказал украинский журналист Дмитрий Гордон. Трансляция велась на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гордон считает, что президенту РФ Владимиру Путину Александр Лукашенко стал невыгодным, из-за чего Кремль хочет заменить его на "своего человека".

"Среди лидеров белорусских протестов большинство составляют агенты влияния креатуры России", – заявил журналист. Он сказал, что подобная ситуация наблюдалась на Евромайдане.

Гордон утверждает, что Колесникову собирались арестовать, приняв ее за другую женщину из руководства оппозиции. В итоге, поняв свою ошибку, силовики отвезли женщину в ресторан. Свои источники журналист раскрывать отказался, хотя его заявление вызвало много вопросов среди гостей студии.

"В логике Лукашенко – задержать всех, кто представляет опасность. Мария Колесникова выходит на митинги, она первое лицо, она остается в Белоруси, ее никто не трогает", – сказал Гордон.

"Это можно объяснить, в моей логике, только одним: значит, Лукашенко сказали из России не трогать. И он и не трогал... В итоге он ее тронул, но... я знаю, как создаются легенды", – продолжил журналист.

Он считает, что россияне создают легенду белорусской активистке, чтобы именно она стала "официальным и пострадавшим" лидером оппозиции.

"И они собираются заменить Лукашенко на Марию Колесникову", – высказал мнение Гордон.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

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