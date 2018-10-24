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Вопрос Курил: Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией

1.4тЧитать материал на украинском

Япония намерена заключить мирный договор с Российской Федерацией по итогам Второй мировой войны только после решения территориального вопроса.

Данное заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ на открытии сессии местного парламента, передает "РБК-Украина".

По его словам, отношения между двумя странами находятся в "ненормальном состоянии". В то же время достигнутые после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным договоренности последовательно выполняются.

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"Бывшие жители островов уже второй год посещают на них могилы предков с использованием самолета. В сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности. На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях", - сказал премьер.

Конфликт из-за территорий между странами тянется с 1956 года, когда СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, по мнению японской стороны, принадлежат им. Свою точку зрения они аргументируют соответствующим положением в Трактате о торговле и границах 1855 года. РФ считает, что эти острова по итогам окончания Второй мировой принадлежат ей.

Возвращение островов Японии является главным условием заключения мирного договора с РФ, который по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Абэ заявлял, что Япония решительно собралась закрыть вопрос Курил.

Персона
Синдзо Абэ
Место
Япония
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
От мёртвого осла уши косоглазые получат, а не Курилы...
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