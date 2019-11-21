Захват Россией украинских кораблей: в Гааге сделали первые шаги к Трибуналу

В четверг, 21 ноября, в Гааге (Нидерланды) начались слушания Арбитражного трибунала по делу захвата украинских кораблей и пленению 24 моряков.

Закрытый процесс проходит в Постоянном арбитражном суде, который находится во Дворце мира, передает "Укринформ".

Известно, что на слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

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Отмечается, что Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Суд в Гааге ИноСМИ

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