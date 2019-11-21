Захват Россией украинских кораблей: в Гааге сделали первые шаги к Трибуналу

В четверг, 21 ноября, в Гааге (Нидерланды) начались слушания Арбитражного трибунала по делу захвата украинских кораблей и пленению 24 моряков.
Закрытый процесс проходит в Постоянном арбитражном суде, который находится во Дворце мира, передает "Укринформ".
Известно, что на слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.
Отмечается, что Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.
Суд в Гааге
ИноСМИ
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленнымипо формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
20 ноября в Очаков (Николаевская область) прибыли украинские военные корабли, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.