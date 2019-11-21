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21 ноября • обновлено в 13:43
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Захват Россией украинских кораблей: в Гааге сделали первые шаги к Трибуналу

1.5т
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В четверг, 21 ноября, в Гааге (Нидерланды) начались слушания Арбитражного трибунала по делу захвата украинских кораблей и пленению 24 моряков.

Закрытый процесс проходит в Постоянном арбитражном суде, который находится во Дворце мира, передает "Укринформ".

Известно, что на слушаниях будут обсуждаться временные рамки рассмотрения дела, вопрос транспарентности, то есть публичного доступа к материалам дела, утверждаться процессуальные документы, в частности Регламент Арбитражного трибунала.

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Отмечается, что Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Суд в Гааге

Суд в Гааге

ИноСМИ

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Нидерланды Гаага
Тег
пленные моряки
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hunt andres
hunt andres
Надежды юношей питают. Ну.... и упоротых ха хлов тоже:-)
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Гаагский суд кажет ,закройте свою пасть ка-к-лы , сидите тихо и сопите в трубочку.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять чушкари кастрюляголовые окажутся м голой жо..й.За все свои мытарства ещё ни копейки не получили только затраты.
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