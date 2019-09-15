Зачем Зеленский Путину: Илларионов рассказал об опасных целях Кремля

Улучшение отношений между Киевом и Москвой выгодно президенту России Владимиру Путину, поскольку с помощью нового лидера Владимира Зеленского он якобы сможет взять под контроль всю Украину.

Такое мнение высказал российский экономист, бывший советник главы РФ Андрей Илларионов в интервью "Апострофу".

Он объяснил, почему произошло потепление в отношениях двух стран, о котором заявляли в украинском МИД.

Илларионов раскрыл планы Путина на Зеленского Апостроф

"Во-первых, прошел всем известный обмен. Зеленский дал приказ об отводе украинских войск от линии разграничения, началось восстановление моста в Станице Луганской. И в целом подход, продемонстрированный Владимиром Зеленским в отношении Путина и России, конечно, принципиально другой по сравнению с его предшественником. Когда вы говорите о потеплении – это же оценка, которая дана украинской стороной. Но эта оценка поддерживается словами самого Путина. После длительной паузы он же вновь сказал о том, что "нет двух разных народов – это две части одного народа", – пояснил он.

По мнению Илларионова, Путин видит в таком потеплении исторический шанс все-таки реализовать ту программу, о которой он неоднократно заявлял еще с 2014 года – восстановление полного контроля над Украиной. "Он видит, что новое руководство Украины является идеальным вариантом для того, чтобы осуществить программу", – предположил экономист.

Илларионов раскрыл цели Путина на Зеленского

"Поэтому, просчитав все моменты, особенно очень хорошо понимая нынешнее украинское руководство, изучая персональные биографии, подходы, сильные и слабые стороны, Путин считает, что это уникальная возможность реализовать его цели теперь уже не только с помощью пушек, градов, танков, но и с помощью реализации чрезвычайно опасных для Украины Минских соглашений. Тем более, что нынешнее руководство собирается их осуществлять напрямую с помощью формулы Штайнмайера или каким-то другим образом. А это реализация всех целей Путина", – резюмировал Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илларионов рассказал о тайных переговорах Киева и Москвы по Донбассу.

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