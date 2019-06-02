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Забросали камнями полицию: в Иерусалиме в день города произошли столкновения

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В Иерусалиме в районе Храмовой горы 2 июня произошли массовые столкновения палестинцев с израильской полицией.

Это случилось после того, как иудеям впервые за 30 лет было разрешено посетить святыню Харам-аль-Шариф в Старом городе Иерусалима, сообщает издание The National.

В последние дни исламского священного месяца Рамадан комплекс обычно закрыт для немусульман из-за значительного числа верующих мусульман и возможности конфликта. Немусульман ранее пускали в День Иерусалима, но только тогда, когда он не выпадал на последние дни Рамадана.

Сотни евреев празднуют 2 июня День Иерусалима, установленный в честь победы Израиля в войне с арабами 1967 года и взятия под контроль Восточного Иерусалима. Накануне израильские силы безопасности были в приведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы обострения ситуации.

Палестинцы бросали камни и стулья в полицию в районе, где расположена мечеть Аль-Акса, третья величайшая святыня в исламе. Евреи чтут это место, но не могли молиться в нем на протяжении десятилетий.

Забросали камнями полицию: в Иерусалиме в день города произошли столкновения
Забросали камнями полицию: в Иерусалиме в день города произошли столкновения
Забросали камнями полицию: в Иерусалиме в день города произошли столкновения
Забросали камнями полицию: в Иерусалиме в день города произошли столкновения

Беспорядки произошли накануне шествия иудеев по улицам Иерусалима во второй половине дня.

Шествие состоится под охраной израильской полиции, поскольку местные палестинцы обычно не воспринимают акцию, известную как шествие Флага, где участники заворачиваются в бело-голубые флаги Израиля. Маршрут шествия пролегает и через Мусульманский квартал.

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Место
ИзраильИерусалим
Тег
Палестина
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