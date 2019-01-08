''Забили до полусмерти'': в Германии напали на депутата из партии ''друзей Путина''

В Бремене (Германия) в понедельник, 7 января, неизвестные избили до полусмерти главу организации правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и депутата Бундестага Франка Магница.

Нападавших было трое, сообщает DW. Инцидент, по данным полиции, вероятнее всего, произошел по политическим мотивам.

В АдГ рассказали, что лица мужчин закрывали маски. Злоумышленники повалили 66-летнего Магница на землю и нанесли ему тяжелые повреждения головы.

Франк Магниц EADaily

"Магница забили до полусмерти", — написал в Twitter глава АдГ Йорг Мойтен. По его словам, неизвестные убежали, как только их заметил проходящий мимо строитель.

Коллеги депутата выразили беспокойство и пожелали ему скорейшего выздоровления, а также отметили, что насилие не может быть решением в политических спорах. В частности, экс-глава Партии зеленых Джем Ездемир написал в Twitter, что преступники должны быть наказаны, а нападение нельзя оправдать никакими мотивами.

Франк Магниц radiobremen.de

В августе 2018 года Магниц был замечен в оккупированном Крыму в составе делегации от "Альтернативы для Германии". Тогда депутаты заявили, что в Крыму не нарушаются права человека, и призвали снять санкции с РФ.

Das ist Frank #Magnitz, MdB der #AfD. Er wurde vorhin von mehreren Angreifern in Bremen halbtot geschlagen.



Im Moment bin ich so erschüttert, dass ich mich außerstande sehe, dies weiter zu kommentieren. Ich werde mich morgen zu diesem feigen und widerwärtigen Anschlag äußern. pic.twitter.com/fBjRbgthHU — Prof. Dr. Jörg Meuthen (@Joerg_Meuthen) 7 января 2019 г.

Ich wünsche @Frank_Magnitz MdB gute Besserung. Der feige Angriff auf ihn ist ein trauriger Anlass, deutlich zu machen, dass Gewalt niemals und aus keiner Motivation heraus gerechtfertigt ist. In der Demokratie streiten wir mit Worten offen, fair und gewaltfrei. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 8 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января во Львове избили посол Бельгии Ярослав Гарцула. У него было зафиксировано сотрясение головного мозга.