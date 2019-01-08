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''Забили до полусмерти'': в Германии напали на депутата из партии ''друзей Путина''

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В Бремене (Германия) в понедельник, 7 января, неизвестные избили до полусмерти главу организации правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и депутата Бундестага Франка Магница.

Нападавших было трое, сообщает DW. Инцидент, по данным полиции, вероятнее всего, произошел по политическим мотивам.

В АдГ рассказали, что лица мужчин закрывали маски. Злоумышленники повалили 66-летнего Магница на землю и нанесли ему тяжелые повреждения головы.

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Франк Магниц

Франк Магниц

EADaily

"Магница забили до полусмерти", — написал в Twitter глава АдГ Йорг Мойтен. По его словам, неизвестные убежали, как только их заметил проходящий мимо строитель.

Коллеги депутата выразили беспокойство и пожелали ему скорейшего выздоровления, а также отметили, что насилие не может быть решением в политических спорах. В частности, экс-глава Партии зеленых Джем Ездемир написал в Twitter, что преступники должны быть наказаны, а нападение нельзя оправдать никакими мотивами.

Франк Магниц

Франк Магниц

radiobremen.de

В августе 2018 года Магниц был замечен в оккупированном Крыму в составе делегации от "Альтернативы для Германии". Тогда депутаты заявили, что в Крыму не нарушаются права человека, и призвали снять санкции с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января во Львове избили посол Бельгии Ярослав Гарцула. У него было зафиксировано сотрясение головного мозга.

Персона
Владимир Путин
Место
Германия
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