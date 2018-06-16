За сколько Янукович "покупал" политиков Европы: названа сумма

Окружение беглого президента Украины Виктора Януковича заплатило около 2 миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.

Еще 5 миллионов - за подготовку и популяризацию отчета, который должен был доказать обоснованность и законность заключения Юлии Тимошенко, передает DW со ссылкой на документы следствия в США.

Так, в рамках следствия в отношении бывшего советника Януковича Пола Манафорта было изъято сотни документов.

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Среди тех, кто брал деньги, были даже канцлеры и премьеры.

"... Он сказал, что готов делать это за деньги, которые сопоставимы с его годовой зарплатой (около 30 тысяч евро в месяц). Даже если нам удастся сторговаться за 25 тысяч в месяц, это означало бы, если нанимать его с июля по декабря, это будет стоить 150 тысяч евро. Мне кажется, это очень хорошая инвестиция", - говорится в одном из писем к Манафорту, в котором его неназванный сотрудник рассказывает детали разговора с экс-канцлером Австрии Альфредом Гузенбауэром.

Значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через оффшоры Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда высокопоставленных бывших европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу".

Отмечается, что в группу входили экс-премьер Италии Романо Проди и, вероятно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

В частности, из того, что в документах говорится о "представителя председателя Европарламента по делу Тимошенко". Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламентом Пету Коксу и Александру Квасьневскому", - говорится в статье.

Гузенбауэр в интервью австрийскому изданию Die Presse подтвердил получение средств за участие в конференциях, но утверждает, что получал меньше, чем указано в документах следствия.

Из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы" следует, что европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами.

Также отмечается, что экс-политики обнародовали в ведущих мировых изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД.

Главные месседжи выступлений и статей: подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться, несмотря на заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко и другие проблемы с демократией в Украине, иначе Киев окажется в объятиях Москвы.

Кроме этого, для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе было создано "Европейский центр современной Украины".

По материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через оффшоры.

"Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составить около 100 тысяч евро за четыре месяца. Все средства поступали через десятки оффшорных компаний.

Всего на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около двух миллионов евро.

Нанятые лоббисты также должны были встречаться с действующими чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне. Так, в лоббистские усилия в США входило убеждать членов Конгресса в том, что выборы в Украине были "легитимными", а заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко - законное.

Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, были потрачены на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен был доказать мировой общественности что заключение Юлии Тимошенко было обоснованным и законным.

Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ.

По данным американских следователей, всего через контролируемые Манафортом оффшорные компании было проведено не менее 75 миллионов долларов, 30 миллионов проходят по делу по обвинению в отмывании денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня текущего года суд изменил меру пресечения бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту с домашнего ареста на содержание под стражей.