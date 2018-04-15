"За Родину! За Асада!" Карикатура на россиян вызвала фурор в сети

Известный карикатурист Сергей Елкин изобразил карикатуру на восприятие российским обществом войны в Сирии.
Карикатуру разместил в своем Facebook блогер Александр Тверской, сообщает "Обозреватель".
"Это прекрасно", - коротко прокомментировал он карикатуру.
Facebook Александра Тверского
Пользователи также оценили карикатуру.
"За Асада!!! За лабрадора Конни! За голые животики, зацелованных пукиным мальчиков!!!", - пишет Александр Николаенко.
Facebook Александра Тверского
"Сирия головного мозга", - отмечает Вера Бутова.
Виктор Живилко предложил россиянам самим переехать в Сирию.
Facebook Александра Тверского
Кроме того, в комментариях пользователи разместили фотожабы на деятельность российского руководства и санкции против РФ.
Facebook Александра Тверского
Как сообщал "Обозреватель", ранее РосТВ поймали на жутком ляпе в сюжете про обстрел Сирии.
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