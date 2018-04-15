"За Родину! За Асада!" Карикатура на россиян вызвала фурор в сети

Известный карикатурист Сергей Елкин изобразил карикатуру на восприятие российским обществом войны в Сирии.

Карикатуру разместил в своем Facebook блогер Александр Тверской, сообщает "Обозреватель".

"Это прекрасно", - коротко прокомментировал он карикатуру.

Facebook Александра Тверского

Пользователи также оценили карикатуру.

"За Асада!!! За лабрадора Конни! За голые животики, зацелованных пукиным мальчиков!!!", - пишет Александр Николаенко.

Facebook Александра Тверского

"Сирия головного мозга", - отмечает Вера Бутова.

Виктор Живилко предложил россиянам самим переехать в Сирию.

Facebook Александра Тверского

Кроме того, в комментариях пользователи разместили фотожабы на деятельность российского руководства и санкции против РФ.

Facebook Александра Тверского

Как сообщал "Обозреватель", ранее РосТВ поймали на жутком ляпе в сюжете про обстрел Сирии.