За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

На Филиппинах зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая.

Там умер 44-летний мужчина, который приехал из города Ухань, где и началась эпидемия. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Отмечается, что он был вторым человеком в этой островной стране, у которого диагностировали новый тип коронавируса 2019 nCoV.

У больного наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован. Мужчина скончался 1 февраля 2020 года.

"Это первый зарегистрированный случай за пределами Китая. Однако нужно помнить, что он приехал из Уханя, Китай", – прокомментировал представитель ВОЗ на Филиппинах врач Раби Абейсингхе.

