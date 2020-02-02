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2 февраля • обновлено в 08:10
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За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

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На Филиппинах зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая.

Там умер 44-летний мужчина, который приехал из города Ухань, где и началась эпидемия. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Отмечается, что он был вторым человеком в этой островной стране, у которого диагностировали новый тип коронавируса 2019 nCoV.

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

У больного наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован. Мужчина скончался 1 февраля 2020 года.

"Это первый зарегистрированный случай за пределами Китая. Однако нужно помнить, что он приехал из Уханя, Китай", – прокомментировал представитель ВОЗ на Филиппинах врач Раби Абейсингхе.

На Филиппинах 44-летний мужчина умер от коронавируса

На Филиппинах 44-летний мужчина умер от коронавируса

Twitter/ВОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, у 33-летней жительницы Ланьчжоу, которая подхватила новый коронавирус 2019-nCoV, всего за три дня болезни серьезно трансформировались легкие.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Филиппины
Теги
смерть вирус
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