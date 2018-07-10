"За Донбасс!" На росТВ придумали месть за "Слава Украине" от хорватов

Обозлившись на хорватского футболиста Домагоя Виду за приветствие "Слава Украине!" после победы его сборной в матче против россиян, кремлевские пропагандисты заявили, что российской команде следовало бы выйти на игру в футболках с надписью "За Донбасс!" или "Косово е Сербия".

По их мнению, такое поведение футболистов сразу же стало бы поводом для всемирного скандала из-за того, что справедливые, по их мнению, политические заявления стали вклиниваться в нейтральную спортивную среду. Свое бурное возмущение "рупоры Кремля " продемонстрировали в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Допустим, наша сборная могла бы выйти на матч с хорватами в майке "За Донбасс!" и "Косово е Сербия". Если перед игрой с Хорватией, сидя где-нибудь у себя в квартире, кто-то из наших игроков сказал бы: "Мы выходим на этот матч с хорватами за сербов, за наших братьев, которых еще со времен Второй мировой войны сотнями тысяч уничтожали хорватские усташи. И вообще — Косово е Сербия", что началось бы?" — едко поставил риторический вопрос один из ведущих передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский пропагандист, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин озвучил бредовое заявление о том, что приветствие "Слава Украине!", произнесенное Видой, является незаконным.