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ПолитикаЭкономика

За день 36 человек: в сеть попал список убитых в Сирии вояк Путина

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В сети показали поименный список российских военных, которые якобы погибли во время военного конфликта в Сирии.

Обнаружили документ в результате слива файлов Google Docs в открытую поисковую выдачу после индексации "Яндексом". Об этом говорится в сообщении на странице Мuд Роисси в Twitter.

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"Благодаря поиску "Яндекса" по Гугл-документам мы видим вот что. Красиво", - говорится в подписи к списку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия направила в Сирию новую ЧВК.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Mazur Igor
Mazur Igor
Увидел руского - раздави и посыпь хлоркой!
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Демъян
Демъян
ахаха) то есть по вашему этот список кто то перепечатывал или как его должны по вашему редактировать? В начале должны быть дата первый жертв, а в конце списка дата последних, кретины))
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Mazur Igor
Mazur Igor
Руцки! Ваш ПУТИН -вонючий ПЕДОФИЛ. Начинайте свои коменты с этого.
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