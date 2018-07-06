За день 36 человек: в сеть попал список убитых в Сирии вояк Путина

В сети показали поименный список российских военных, которые якобы погибли во время военного конфликта в Сирии.

Обнаружили документ в результате слива файлов Google Docs в открытую поисковую выдачу после индексации "Яндексом". Об этом говорится в сообщении на странице Мuд Роисси в Twitter.

"Благодаря поиску "Яндекса" по Гугл-документам мы видим вот что. Красиво", - говорится в подписи к списку.

Благодаря поиску яндекса по гугл-документам мы видим вот что.



Красиво: pic.twitter.com/1rYdjAUXCd — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 5 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия направила в Сирию новую ЧВК.