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Юрий Карин
Юрий Карин
Главный редактор Sprotyv.infoВсе статьи автора

Вкус крови: европейская диета для кремлевского зверя

14.6т

Все происходящее сейчас в старушке Европе указывает лишь на одну историческую параллель – преддверие II мировой войны в фазе "умиротворение агрессора".

На сегодняшний день мир находится как бы летом 1938 года, когда в сентябре было заключено "Мюнхенское соглашение" о разделе Чехословакии, а Н. Чемберлен "привез мир".

Владимир Путин

Владимир Путин

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Триумф мясника

Ведь вошедший во вкус крови кремлевский зверь, только из крупного (!!!), прямо или косвенно в последнее время нарушил следующие международные нормы и совершил такие преступления:

- поставила под сомнение всю систему международного права, отказавшись от исполнения "Будапештского меморандума", "Беловежских соглашений", Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, украинско-российских соглашений от 1997 и 2010 годов, регулирующих вопросы пребывания российской армии и использования военных баз на территории Украины;

- Устав и ряд резолюций ООН касающихся агрессии в отношении других государств и соблюдения прав человека и это только тех, что были приняты несмотря на постоянные вето России;

- демонстративно отказалась от выполнения резолюций Совета Европы, международных судов ООН и т.д. Список можно продолжать до бесконечности;

- агрессию и захват грузинских и украинских территорий;

- сбила "Боинг" рейса MH17;

- использовала российских наёмников в военных конфликтах;

- проводит паспортизацию на Донбассе;

- бомбардировки гражданского населения Сирии для организации потока беженцев в Европу;

- действует пиратскими методами в Азовском море;

- осуществила вмешательство в выборы в длинном списке стран;

- распространила по всему миру тотальную коррупции начиная от ФИФА и заканчивая известными политиками.

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Реакция Европы на данные преступления России можно охарактеризовать как нежелательно-вынужденную, а формы такими, которые бы позволили дальнейшее сотрудничество, правда, с некоторыми ограничениями. Европейцы сами говорят – "санкции не действуют", но почему не действуют? Все просто. Может быть они недостаточно сильны для этого?

В последнее время мы наблюдаем как Европа идет на постоянные уступки России. В частности отсутствует какая-либо адекватная реакция на вышеперечисленные российские преступления. Более того месседжи из европейских столиц фактически повторяют кремлевские – "давайте начнем с чистого листа". И, правда, "Северный поток – 2" строится, нефтегазовые месторождения разрабатываются, турбины до Крыма доехали… В общем, много чего интересного происходит.

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Ситуация с возвращением российской делегации в ПАСЕ вообще имеет форму фарса, подразумевая его, вторую, лицемерную форму. Россия не выполнила вообще никаких требований ассамблеи. И, судя по заявлению заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого после возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы не намерена выполнять их и далее. Тем не менее, делегация возвращается.

Причина подобного поведения европейцев достаточно проста: у России действительно много денег. Не для всех, правда, но есть. Уже четыре года подряд Кремль аккумулирует по-настоящему огромные средства для внешнеполитической коррупции за счет тотального обнищания населения своей страны.

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Расчёт простой – добиться своих целей раньше, чем российское общество взорвется.

К чему это приводит? Ходят упорные слухи, что проекты и сами резолюции европейских структур по, например, "Северному потоку" в Кремле получают раньше, чем правительства многих стран Европы. Говорят, даже о неформальном соревновании СВР РФ и "Газпрома" кто это сделает раньше. Действующие и бывшие политики делают "странные" заявления, безусловные лидеры - М.Земан, Г.Шредер и Н.Саркози.

В таком поведении Европы на самом деле нет ничего удивительного, достаточно вспомнить историю. После 1938 года "умиротворенный агрессор" начал II мировую войну и уже к 1941 году все без исключения европейские страны были оккупированы, стали союзниками или сотрудничали с третьим рейхом с разной степенью интенсивности. Единственным исключением и тогда и, похоже, сейчас стала Великобритания.

Семьдесят лет без войны оказалось тяжелым испытанием для европейского общества, которое отрицает саму возможность агрессии в отношении его. Действительно, есть же НАТО, есть 5 статья коллективного договора, которая гласит: "вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне".

Именно в этом кроется серьезная ошибка. Во-первых, невозможно себе представить ситуацию, при которой Россия, уже нарушив, все что можно и нельзя, остановится перед нарушением какой-то статьи Устава НАТО.

Во-вторых, 11 сентября 2001 года США уже поднимала вопрос о "активировании" ее норм для борьбы с международным терроризмом, а европейская реакция неприятно удивила Вашингтон, если убрать красивые слова – отказ. Путин это точно запомнил, и разработал сценарий "гибридной войны", ведь если в условном Таллине или Вильнюсе физически не будет российских танков - повторение такого сценария, мягко говоря, очень вероятно. Повторюсь – в Кремле почувствовали вкус крови и уже не остановятся…

В случае повторения "Мюнхенского сговора" в отношении Украины Европа получит повторение событий сороковых годов ХХ века – "странную", а возможно и реальную войну.

Никто не отменял и не собирается пересматривать базовые российские принципы: "Прибалтиканаш", "Балканынаш", "помыть сапоги в Индийском океане", Константинополь - это вообще сакрально. Скажете преувеличение?

Никоим образом, потому, что империя, не увеличивающаяся в размерах, саморазрушается и это отлично понимали в Кремле во все времена. Помните: "назло всем буржуям мировой пожар раздуем" - в современных условиях не поменялось ничего.

Более того, вся инфраструктура для данных действий в Европе Россия уже подготовлена, а референдум в Нидерландах, "Брекзит", Каталония и "желтые жилеты" никого ничему не научили.

Получается, прав был У. Черчилль, который очень много лет назад сформулировал "умиротворительную" поведенческую модель сегодняшней Европы: "Миротворец это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот его съест последним....".

И почему этот увлекательный процесс поглощения жертвы происходит, описано в другой его цитате: "Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо".

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Юрий КаринЮрий Карин
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Источник:Facebook Юрия Карина
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Кому надо вас завоевывать, paгули-галичане? Как и Прибалтику. Прмышленность проeбaли, в плане образованности населения - деградируете, долгов набрали столько, что внукам не расплатиться, ну кому вы нужны? Россияне молча пожали плечами и отвернулись. Не брат ты мне, гнидa чeрнoжoпaя (с).
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
Год назад хгероя Югика Карiна не смогли запихнуть в БТР. Эта свинина настолько разжирела, что стала потенциальной жертвой щирых укроинцев - салоедов!)))))
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Все пункты, обвиняющие Россию - враньё, враньё и враньё. А между тем - "Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма. "
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