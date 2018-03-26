"Язык надо знать!" Сосед России проведет радикальную реформу

Латвия переводит школы нацменьшинств на обучение на государственном языке, и в будущем, чтобы найти хорошую работу по специальности, всем местным жителям будет необходимо знать латышский на высоком уровне.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. Европейский Союз уже выделил Латвии деньги на реализацию данного проекта. Такое решение сильно возмутило русскоязычное население страны, которое тут же начало заявлять о притеснениях.

Тем не менее, власть решительно намерена исправить ситуацию с незнанием государственного языка, из-за чего Министерство образования решило интегрировать, в частности, русскоязычную молодежь.

"Чтобы дальше учиться в вузах, а потом найти хорошую работу по специальности, надо знать латышский на высоком уровне. У нас один государственный язык и альтернативы не будет", - рассказал заместитель Государственного центра содержания образования Латвии Гунтарс Цатлакс.

Сейчас, начиная с 2004 года, в школах меньшинств Латвии действует система 60 на 40%, когда большинство предметов изучают на латышском, а остальные - на русском, польском и украинском. Как следствие реформы, за три года все школы нацменьшинств должны перевести обучение на латышский язык. На родном дети будут изучать язык, литературу, историю и культуру.

Отмечается, что переход ребенка на государственный будет постепенным, то есть по мере взросления: в младших классах предусмотрено больше предметов на родном языке, а старшеклассники в процессе обучения будут пользоваться исключительно латышским.

"Это нам месть за советскую власть, за репрессии, которые устроила советская власть в 1940-х против жителей Латвии. Они делают ставку на ухудшение русского, потому что следующий этап реформы - исключение русского из школы как такового", - заявил сопредседатель Русского Союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Такие активные протесты могут быть выгодны не проживающим в Латвии русскоязычным, а самой РФ. Так, латвийское бюро по защите Конституции занималось данным вопросом и установило, что организатор недовольств - "Русский союз Латвии" - получает финансирование от МИД России.

"Есть люди, которые давно интегрировались в латышское общество. У них нет проблем с языком. Но есть те, для которых вопрос языка - имперское мышление", - прокомментировал ситуацию лидер Национального блока Райвис Дзинтарс.

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный писатель заявил о скорой гибели русского языка в Украине.