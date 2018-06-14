"Я не за Россию!" Трамп уточнил свои слова о G7

Членам G7 ("Большой семерки") лучше было бы вернуться к формату саммита при участии России, так как значительная часть дискуссии в Канаде все равно была посвящена Кремлю.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом он подчеркнул необходимость присутствия на саммите президента РФ Владимира Путина:

"Мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… Если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа. Сам президент РФ Владимир Путин заверил, что его страна якобы и не выходила из этого формата.

В свою очередь, госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен назвал заявление Трампа провокацией, отметив, что это может расколоть Европу.