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"Я люблю Россию!" Трамп сделал скандальное признание перед встречей с Путиным

4.7тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что нужно иметь хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами.

Во время выступления в городе Грейт-Фолс, Монтана, американский президент признался в любви к России, сообщается на странице Fox News в Twitter.

"Они говорят: ах, он зол на НАТО, он любит Россию. Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими странами - это хорошее дело", - заявил Трамп.

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Дональд Трамп

Google Images

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что готовился к встрече с Путиным всю жизнь.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Объект
Россия
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