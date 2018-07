"Я люблю Россию!" Трамп сделал скандальное признание перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что нужно иметь хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами.

Во время выступления в городе Грейт-Фолс, Монтана, американский президент признался в любви к России, сообщается на странице Fox News в Twitter.

"Они говорят: ах, он зол на НАТО, он любит Россию. Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими странами - это хорошее дело", - заявил Трамп.

President @realDonaldTrump: "Getting along with Russia and getting along with China and getting along with other countries is a good thing." pic.twitter.com/wr1dpiCJLG