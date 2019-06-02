"Я бы не платил": Трамп дал Британии хитрый совет по Brexit

Великобритания якобы может выйти из состава Европейского союза даже без соглашения, если Брюссель не согласится на ее условия.

Такой совет озвучил президент США Дональд Трамп в интервью The Sunday Times перед своим визитом в Лондон, который должен начаться 3 июня.

"Если они не получат того, что хотят, я бы ушел. Да, я бы ушел. Если вы не получаете нужную сделку, если вы не получаете справедливую сделку, тогда вы идете", — сказал американский лидер.

Также Трамп подчеркнул, что Великобритания, по его мнению, не должна выплачивать Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов за выход из ЕС, если не увидит выполнения своих требований.

Дональд Трамп

"Если бы я был на их месте, я бы не заплатил $50 миллиардов. Это большая сумма. Я бы не заплатил $50 миллиардов. Это я. Я бы не заплатил — это огромная сумма", — несколько раз отметил президент США.

Подытоживая, он добавил, что лидера партии Brexit Найджела Фараджа, которая стала победителем выборов в Европарламент в Великобритании, следует наградить за одержанную победу местом в переговорной группе по выходу из ЕС.

"Он имеет много что предложить. Он очень умный человек. Они его не привлекли, но подумайте, как было бы хорошо, если бы они сделали это. Они просто пока еще не поняли этого", — резюмировал Трамп.

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