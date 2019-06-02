"Я бы не платил": Трамп дал Британии хитрый совет по Brexit

Великобритания якобы может выйти из состава Европейского союза даже без соглашения, если Брюссель не согласится на ее условия.
Такой совет озвучил президент США Дональд Трамп в интервью The Sunday Times перед своим визитом в Лондон, который должен начаться 3 июня.
"Если они не получат того, что хотят, я бы ушел. Да, я бы ушел. Если вы не получаете нужную сделку, если вы не получаете справедливую сделку, тогда вы идете", — сказал американский лидер.
Также Трамп подчеркнул, что Великобритания, по его мнению, не должна выплачивать Брюсселю 39 млрд фунтов стерлингов за выход из ЕС, если не увидит выполнения своих требований.
Дональд Трамп
"Если бы я был на их месте, я бы не заплатил $50 миллиардов. Это большая сумма. Я бы не заплатил $50 миллиардов. Это я. Я бы не заплатил — это огромная сумма", — несколько раз отметил президент США.
Подытоживая, он добавил, что лидера партии Brexit Найджела Фараджа, которая стала победителем выборов в Европарламент в Великобритании, следует наградить за одержанную победу местом в переговорной группе по выходу из ЕС.
"Он имеет много что предложить. Он очень умный человек. Они его не привлекли, но подумайте, как было бы хорошо, если бы они сделали это. Они просто пока еще не поняли этого", — резюмировал Трамп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
2 апреля Мэй заявила, что стране необходима новая отсрочка выхода из Европейского союза.
21 мая правительство Великобритании одобрило поправки к соглашению о Brexit, инициированные премьер-министром Терезой Мэй. Они призваны помочь утвердить документ в парламенте за счет компромисса с интересами лейбористов.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Выход Великобритании из ЕС" на OBOZREVATEL.