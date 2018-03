WP анонсировала новую громкую отставку в Белом доме, у Трампа отрицают

Президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и сейчас активно ищет ему замену.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пять источников, которые знакомы с планами американского лидера. По их словам, Трамп готов взять время на увольнение Макмастера, чтобы "не унизить генерала, с которым всегда был на одной волне", и найти ему сильного преемника.

Кроме того, собеседники газеты анонсировали новые увольнения в Белом доме, которые затронут высших должностных лиц.

Глава аппарата Белого дома Джон Ф. Келли, который по данным WP выступает за отставку Макмастера, несколько дней назад сообщил сотрудникам администрации президента США о решении Трампа уволить своего советника по нацбезопасности.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что эта информация не соответствует действительности.

"Только что говорила с президентом и генералом Макмастером. Вопреки сообщениям, у них хорошие рабочие отношения, и в Совете национальной безопасности США никаких изменений нет", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC.