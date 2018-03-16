WP анонсировала новую громкую отставку в Белом доме, у Трампа отрицают

Президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и сейчас активно ищет ему замену.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пять источников, которые знакомы с планами американского лидера. По их словам, Трамп готов взять время на увольнение Макмастера, чтобы "не унизить генерала, с которым всегда был на одной волне", и найти ему сильного преемника.

Кроме того, собеседники газеты анонсировали новые увольнения в Белом доме, которые затронут высших должностных лиц.

Новости Названа причина увольнения Тиллерсона

Глава аппарата Белого дома Джон Ф. Келли, который по данным WP выступает за отставку Макмастера, несколько дней назад сообщил сотрудникам администрации президента США о решении Трампа уволить своего советника по нацбезопасности.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что эта информация не соответствует действительности.

"Только что говорила с президентом и генералом Макмастером. Вопреки сообщениям, у них хорошие рабочие отношения, и в Совете национальной безопасности США никаких изменений нет", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC. — Sarah Sanders (@PressSec) 16 березня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", 13 марта Трамп объявил об отставке Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место занял директор ЦРУ Майк Помпео.

В свою очередь, разведывательное ведомство возглавила Джина Хэспел.