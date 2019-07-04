Взрывы в Минске на Дне Независимости: стали известны подробности кровавой трагедии

В Беларуси начали расследование из-за взрывов фейерверков в Минске во время праздничного салюта в честь Дня Независимости.
Следственный комитет страны сообщает, что в результате ЧП пострадали не менее 10 человек, и одна женщина погибла.
"3 июля в ходе проведения салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", – говорится в сообщении.
Следователи отрабатывают следующие версии о:
неисправности салютных установок,
неисправности фейерверочных изделий,
неправильном заряжании салютных установок,
неправильной эксплуатации салютных установок.
Следком Беларуси открыл уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.
Взрывы в Минске
СК Беларуси
Взрывы в Минске
СК Беларуси
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске во время праздничного салюта в честь Дня Независимости один из снарядов взорвался прямо на земле.
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