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Взрывы в Минске на Дне Независимости: стали известны подробности кровавой трагедии

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В Беларуси начали расследование из-за взрывов фейерверков в Минске во время праздничного салюта в честь Дня Независимости.

Следственный комитет страны сообщает, что в результате ЧП пострадали не менее 10 человек, и одна женщина погибла.

"3 июля в ходе проведения салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", – говорится в сообщении.

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Следователи отрабатывают следующие версии о:

  • неисправности салютных установок,

  • неисправности фейерверочных изделий,

  • неправильном заряжании салютных установок,

  • неправильной эксплуатации салютных установок.

Следком Беларуси открыл уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Назначены экспертные исследования. Расследование продолжается.

Взрывы в Минске

Взрывы в Минске

СК Беларуси

Взрывы в Минске

Взрывы в Минске

СК Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске во время праздничного салюта в честь Дня Независимости один из снарядов взорвался прямо на земле.

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Место
БеларусьМинск
Теги
взрывДень Независимости
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