Взрывы в Бейруте: украинский журналист показал, как выглядит город. Фото и видео

Последствия взрывов в Бейруте.
На улицах Бейруте, где несколько дней назад прогремели мощнейшие взрывы, стоит "невиданная жара и страшная вонь".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, который находится в столице Ливана (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко
По его словам, спасатели продолжают поиски людей, которые могли выжить. Однако находят в основном тела погибших.
Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко
"Работаем на улицах Бейрута возле порта. Невиданная жара и страшная вонь. Спасатели ищут тех, кто, возможно, выжил. Но пока находят неживых. На сегодня официальное количество погибших 154 человека", – написал журналист.
Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко
Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко
Последствия взрывов в Бейруте. Telegram Андрея Цаплиенко
(Видео – Telegram Андрея Цаплиенко)
Telegram Андрея Цаплиенко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.
Также появились фото, на которых показаны последствия взрывов.