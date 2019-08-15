Взрывы на полигоне в России: в Европе сообщили о повышенной радиации

В Норвегии зафиксировали выброс радиактивного йода в северных районах страны.

Об этом сообщает ядерный регулятор страны (DSA), который обнаружил небольшое количество радиации на станции воздушного фильтра в Сванховде.

При этом ведомство отмечает, что обнаруженный уровень очень низок и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде. Образец был взят в период 9-12 августа 2019 года.

Добавим, что норвежские станции мониторинга обнаруживают радиоактивный йод примерно 6-8 раз в год, а их источник обычно неизвестен.

"Когда не обнаружено никаких других радиоактивных веществ, кроме йода, источник, скорее всего, выбрасывается из производственных помещений для радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащих йод", – отмечено в сообщении.

Радиация

Как сообщал OBOZREVATEL:

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