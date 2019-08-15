Взрывы на полигоне в России: в Европе сообщили о повышенной радиации

В Норвегии зафиксировали выброс радиактивного йода в северных районах страны.
Об этом сообщает ядерный регулятор страны (DSA), который обнаружил небольшое количество радиации на станции воздушного фильтра в Сванховде.
При этом ведомство отмечает, что обнаруженный уровень очень низок и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде. Образец был взят в период 9-12 августа 2019 года.
Добавим, что норвежские станции мониторинга обнаруживают радиоактивный йод примерно 6-8 раз в год, а их источник обычно неизвестен.
"Когда не обнаружено никаких других радиоактивных веществ, кроме йода, источник, скорее всего, выбрасывается из производственных помещений для радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащих йод", – отмечено в сообщении.
Радиация
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области 8 августа произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали.
в "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов. Позже выяснилось, что причиной гибели пятерых сотрудников корпорации "Росатом" стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.
Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Ранее отмечалось, что взрыв произошел на морской платформе. После завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.
Уровень радиации во время взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области России 8 августа был превышен в 4–16 раз.
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