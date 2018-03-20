Взрыв в Мурманске: появились фото и видео с места ЧП

В сети появились первые видео и фото с места взрыва в жилом доме в Мурманске.

В результате происшествия как минимум один человек погиб и пятеро пострадали.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП.

Причина взрыва выясняется.

"По системе-112 поступила информация о том, что по улице Свердлова дом 6, квартира 1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3, 4, 5 этажей. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

В телеграм-канале Mash сообщается, что месяц назад сотрудники газовых служб приходили с проверкой в этот дом.

"В первом подъезде (где и произошел взрыв) они смогли попасть только в 6 квартир. Ещё в одну их тупо не пустили", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", в результате взрыва обрушились три этажа.