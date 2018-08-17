"Вытаскивают с овчарками": депутат Госдумы запугал "Л/ДНР" облавами

Депутат нелегитимной Государственной Думы России Сергей Шаргунов выступил с устрашающей фейковой речью о том, что украинская армия якобы устраивает облавы на жителей временно оккупированных территорий Донбасса и без разбора делает всех военнопленными (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Для большей убедительности политик страны-агрессора приукрасил свой рассказ фразами о том, что бойцы якобы врываются в дома со злыми собаками и пакуют людей пачками в автозаки. Свой бредовый вымысел российский депутат озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Заложниками войны становятся те, кто оказывается под прессингом на этих зажатых, захваченных территориях (населенные пункты в серой зоне, взятые под контроль ВСУ. — Ред.). Потому что есть видео, когда просто буквально под лай овчарок, под крики конвойных людей вытаскивают из домов, бросают в железные колымаги, и количество заключенных становится все больше. И заложниками остаются обычные мирные люди, которые подвешены всей этой войной", — сказал Шаргунов, наигранно пытаясь изобразить сочуствие жителям Донбасса, страдающим от войны, развязанной его страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шаргунов заявил, что России стоило бы задуматься о защите своих "соотечественников" в Украине, которыми он считает всех русскоязычных людей. В частности, депутат нелегитимной Госдумы нагло потребовал ввести в соседней независимой стране второй государственный язык — русский, а также предложил выдавать всем желающим украинцам паспорта РФ.