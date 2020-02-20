Вытащили из больницы койки: в Казахстане люди впали в панику из-за коронавируса. Видео

В Восточном Казахстане сотни жителей приграничного с Китаем Зайсанского района вышли на митинги, требуя не пускать людей с подозрением на заражение коронавирусом в страну и не размещать их в местных больницах.

В знак протеста 19 февраля люди вытащили из приближенного госпиталя кровати и матрасы, сообщает Centralasia.media (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что власти попытались успокоить граждан. В частности аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с возмущенными жителями, заверив, что через границу не пройдет ни один иностранец.

В Восточном Казахстане вышли на протесты против прибытия больных из Китая

"Граница с Китаем закрыта. Поэтому призываю всех к спокойствию. А прибывшие из Китая пять наших граждан будут помещены на карантин. Через три дня я опять приеду в Зайсан и лично проконтролирую ситуацию", – сказал он.

Протесты в Восточном Казахстане БАСЕ

Однако местные жители все еще обеспокоены ситуацией. Они утверждают, что в Зайсан, где проходил многолюдный митинг, 20 февраля якобы прибыл на КамАЗах военный спецназ. В сети опубликовали соответствующее видео.

Протесты в Восточном Казахстане БАСЕ

При этом отмечается, что акимат Восточно-Казахстанской области опроверг информацию о том, что в больницу Зайсанского района будут помещены заразившиеся коронавирусом граждане Китая.

Со своей стороны в местном управлении здравоохранения заявили, что в нескольких городах все же подготовили места в физиопульмонологических стационарах для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также при необходимости будут развернуты обсервационные стационары на базе санаториев.

Протесты в Восточном Казахстане БАСЕ

Протесты в Восточном Казахстане БАСЕ

Протесты в Восточном Казахстане БАСЕ

Протесты в Восточном Казахстане БАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской люди перекрыли дорогу, протестуя против того, чтобы в местном санатории Нацгвардии поселили украинцев, эвакуированных из-за коронавируса из китайского Уханя.

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