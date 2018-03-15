Высылкой дипломатов не ограничатся: озвучен прогноз британского ответа России

Отношения Великобритании и России из-за скандала с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля перешли в стадию холодной войны. Лондон не будет полностью разрывать отношения с Москвой, но готовит болезненный удар для кремлевской верхушки.

Об этом в эфире ObozTV рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, комментируя высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.

"Среди людей, которые работают на должностях дипломатов, есть люди, которые выполняют не дипломатические, а разведывательные функции. Есть посол, заместитель посла, советники, атташе, но там есть и люди другого характера, которые представляют разведывательные органы. Соответственно, вышлют не всех, потому что это было бы разрывом дипломатических отношений", - отметил эксперт.

По его словам, британское правительство показывает, что готово вступить с Россией в отношения холодной войны, но не полной блокады, которую подразумевает разрыв дипломатических отношений.

Толстов напомнил, что глава британского правительства Тереза Мэй анонсировала административный арест собственности российских граждан в Великобритании, которая выглядит сомнительной.

"Но поскольку там многое выглядит сомнительно, то может возникнуть ситуация, когда она будут арестовывать собственность богатых российских чиновников и бизнесменов. Это будет уже очень болезненный шаг, поскольку самое больное место чиновников – кошелек", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ в хамской форме заявила о провокациях. Однако 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона.