Выпавшие из самолета в РФ слитки оказались не золотыми

На борту грузового самолета Ан-12, с которого возле аэропорта Якутска при взлете сорвало створку люка, находились слитки серебра, а не золота.

"По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе", — пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник.

При этом в московском представительстве компании Kinross Gold, "дочка" которой занималась разработкой месторождения Купол, откуда перевозился груз, сообщили, что на борту были слитки из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра.

"Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит", — уточнил представитель компании Станислав Бородюк.

По данным Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте, из самолета выпали 172 слитка общим весом около 3,4 тонны.

Напомним, ранее в России на борту самолета случился новый инцидент.