Выкинул в урну: Эрдогана взбесило письмо от Трампа

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после получения письма от президента США Дональда Трампа выбросил его в мусорную корзину.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Эрдоган "получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину".
Как сообщалось, в письме Трамп призвал Эрдогана "не валять дурака" и "не подводить весь мир". Письмо он направил в день начала турецкой операции в Сирии.
Эрдоган и Трамп
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Эрдоган также унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом". Резкое заявление он сделал после сообщения немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за ситуации в Сирии.
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