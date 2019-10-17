Выкинул в урну: Эрдогана взбесило письмо от Трампа

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после получения письма от президента США Дональда Трампа выбросил его в мусорную корзину.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Эрдоган "получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину".

Как сообщалось, в письме Трамп призвал Эрдогана "не валять дурака" и "не подводить весь мир". Письмо он направил в день начала турецкой операции в Сирии.

Эрдоган и Трамп

Как писал OBOZREVATEL:

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