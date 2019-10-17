Главная Новости
17 октября • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Выкинул в урну: Эрдогана взбесило письмо от Трампа

2.2т Читать материал на украинском

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после получения письма от президента США Дональда Трампа выбросил его в мусорную корзину.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. Эрдоган "получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину".

Новости
Трамп не ударил в штангу: эксперт прокомментировал войну в Сирии

Как сообщалось, в письме Трамп призвал Эрдогана "не валять дурака" и "не подводить весь мир". Письмо он направил в день начала турецкой операции в Сирии.

Эрдоган и Трамп

Эрдоган и Трамп

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп
Место
Турция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
6
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Эрдоган, Эрдоган, Эрдоганище. Он ногами стучит и ругает. И письмо в корзину кидает.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Молодец турок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel