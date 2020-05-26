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26 мая • обновлено в 09:43
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Андрей Мальгин
Андрей Мальгин
Блогер, журналист Все статьи автора

Выход из карантина завершается: через неделю Италия открывает границы

1.3т

Итальянская статистика за сутки такая. Новых зараженных ровно 300 (из них половина в Ломбардии - 148). Скончалось 92 (в том числе 34 в Ломбардии). Из общего числа 230.158 заразившихся 141.981 выздоровели, 32.877 скончались, 541 пациент продолжает находиться в отделениях интенсивной терапии.

Тем временем выход из карантина завершается. 25 мая по всей Италии, кроме Ломбардии, открылись спортивные залы, бассейны и фитнес-центры. В Ломбардии открытие запланировано на 1 июня. Общие правила такие: бронировать время посещений онлайн, не пить из чужих стаканов и бутылок, не обмениваться инвентарем с другими спортсменами, приезжать из дома уже переодетым в спортивную форму, при входе поменять обувь, соблюдать социальную дистанцию 2 м в спортивных залах и 7 м в воде. В спортивных центрах и бассейнах разрешено продавать еду и напитки.

В Риме и во всем регионе Лацио открылись также музыкальные и театральные школы и курсы, школы танцев, фотографии, живописи, курсы иностранных языков. 26 мая, откроются все миланские музеи, за исключением "Тайной вечери". Ее откроют для посещений не раньше 2 июня.

Также на этой неделе по всей Италии разрешено открыть кемпинги, туристические базы и зоны, оборудованные для временной парковки автодомов.

Национальный институт статистики опубликовал результаты опроса, проведенного с 5 по 21 апреля. Институт хотел выяснить, насколько итальянцы соблюдали жесткие требования первой фазы карантина. Выяснилось, что в целом соблюдали.

72% взрослого населения не выходили из дома в течение дня. 22,7% выходили в среднем один раз в день и 5,2% - два или более раз. Впрочем, по этому показателю имелся определенный разброс в зависимости от возрастной группы. Чаще всего покидали дом люди в возрасте 45-64 лет (более 35%). Самые низкие показатели среди молодежи в возрасте 18-24 лет (выходили из дома 19,6%) и среди пожилых людей в возрасте 75 лет и старше (10,1%).

19,1% опрошенных посещали других людей, чтобы принести им покупки или лекарства или просто составить компанию, и из них только 1,2 % делали это ежедневно. Что касается соблюдения социальной дистанции, подавляющее большинство людей утверждают, что им всегда удавалось соблюдать это правило (92,4%). Впрочем, эта цифра колеблется в зависимости от региона. В областях с низким риском заражения дистанцию соблюдали 89,6%, а в "красных зонах" - 95,5%. А 90,1% тех, кто делал покупки в супермаркетах, сообщили, что им там удавалось соблюдать расстояние в один метр.

Из тех, кто выходил из дома, 82% опрошенных делали это с целью посетить родственников (родителей посещали 45% из них), в то время как в 29% случаев они посещали друзей, соседей или других людей.

Девять из десяти опрошенных (89,1%), выходя из дома, носили маски. Причем в возрастной группе 45-54 года маски носили 94,5%. 31,3% всех опрошенных сообщили, что в тот период хотели использовать маску, но не могли ее нигде найти. Доступность масок была выше в наиболее пострадавших районах, а в южных регионах процент не сумевших приобрести маску достигал 40.9%. Более половины опрошенных купили маски в аптеке или магазине. 12,4% использовали самодельные маски, 6,5% заказали их в Интернете, 22,3% получили их от друзей и знакомых.

Во время первой, самой жесткой, фазы карантина, люди мыли руки в среднем 12 раз в день. Но 16,5% сообщили, что мыли руки более 20 раз. Самой осторожной оказалась возрастная группа 55-64 года: доля тех, кто мыл руки более 20 раз в день, для них составляла 22,4%.

Через неделю Италия откроет свои границы, и возобновят свои полеты большинство авиакомпаний. Конечно, многих интересует вопрос, как будут соблюдаться меры санитарной безопасности в аэропортах и в самолетах. На одном из сайтов я увидел интервью с 23-летним студентом, который 20 мая вернулся из Швеции домой в Калабрию. Свой рассказ он сопроводил фотографиями и видео, которые, надо сказать, удручают. Он воспользовался двумя рейсами авиакомпании Lufthansa: Стокгольм – Франкфурт и Франкфурт – Рим (я уже писал, что Lufthansa не прерывала сообщение с Италией весь период карантина). При посадке в самолет температуру пассажиров не измеряли, перед посадкой всех выстроили в длинную очередь, где не соблюдалась социальная дистанция и у многих не было масок. Сотрудники авиакомпании предупредили пассажиров о необходимости ношения маски, но предупреждением и ограничились. Салон самолета был полон, свободных мест не было, все сидели вплотную друг к другу. Во время относительно коротких полетов стюардессы развозили еду и напитки, и даже те пассажиры, у которых были маски, в это время, естественно, снимали их. "Это был какой-то сюрреализм" - сделал вывод студент и сообщил, что подаст жалобу в авиакомпанию, которая очевидным образом подвергла пассажиров опасности.

Тем временем в Генуе встали на прикол два последних корабля компании MSC (остальные прибыли раньше). Среди членов экипажа MSC Fantasia оказалось восемь зараженных коронавирусом моряков, в команде MSC Splendida - девять. Но проверили пока не всех. Круизный бизнес, похоже, идет на дно. Ясно, что в условиях морского круиза обеспечить социальное дистанцирование невозможно, скученность туристов там максимальная. Однако MSC сообщила, что приостанавливает деятельность только до 10 июля, а потом все вернется в нормальное русло. Пассажиры с отмененных круизов получат ваучер для приобретения нового круиза в период с 11 июля 2020 по 31 декабря 2021 года. Другая итальянская компания - Costa - сообщает, что все намеченные после 1 июля круизы состоятся, и также предлагает пассажирам с отмененных рейсов взять ваучер на покупку новых круизов с 1 июля 2020 по 30 ноября 2021 года. Возвращать пассажирам деньги за отмененные круизы обе компании не собираются. И еще большой вопрос, разрешат ли заход в свои порты итальянским круизным лайнерам власти по маршруту следования.

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Автор
Андрей Мальгин Андрей Мальгин
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Источник
Источник: Facebook Андрея Мальгина
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