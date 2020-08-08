Разведка США обвинила Россию в новом вмешательстве в выборы

Американская разведка заявила, что Россия развернула кампанию с дезинформации против бывшего вице-президента Джо Байдена, пытаясь повлиять на исход президентских выборов в США.

С таким заявлением в пятницу, 7 августа, выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина, передает CNN.

Кроме того, в избирательную кампанию пытались вмешаться Иран и Китай. Их атаки были направлены против американского президента Дональда Трампа.

"По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и тех, кого она считает антироссийским "истеблишментом", – говорится в заявлении.

Эванина отметил, что Китай "предпочел бы" проигрыш Трампа и "расширяет свои усилия по влиянию" перед выборами. Иран, по словам директора Наццентра контрразведки, стремится "подорвать демократические институты США, президента Трампа, и разделить страну".

"Спецслужбы пришли к очень твердым выводам о том, чем занимаются россияне и кто действует от их имени", – заявил сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута и член комитета Сената по международным отношениям.

"В брифингах нет двусмысленности в намерениях русских и нет двусмысленности в том, какие нарративы они продвигают. И нет никакой двусмысленности в отношении людей, которых они используют, чтобы подтолкнуть их", – добавил он.

"Совершенно очевидно, что иностранные правительства хотят сорвать наши выборы. Что иранцы и китайцы не очень любят Трампа. Главное, что они играют у нас на заднем дворе", – сказала представитель республиканцев Линдси Грэм.

Уильям Эванина. Axios

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