Выборы мэра Дрогобыча: обнародованы предварительные результаты ТИК
Второй тур выборов прошел и в селах, которые вошли в Дрогобычскую ОТО
В повторном голосования приняли участие 25 922 избирателя
Был подсчитан 25 651 голос, 271 бюллетень признали недействительным
Действующий мэр Дрогобыча Тарас Кучма предварительно победил во втором туре местных выборов на Львовщине.
Голосование прошло 22 ноября, на этот раз также в селах, которые вошли в Дрогобычскую ОТО. Об этом сообщает местное издание "Варто" со ссылкой на ТИК.
Кучма и его оппонент Андрей Веселый шли на выборы как самовыдвиженцы. Действующий мэр обогнал его чуть менее чем на 600 голосов. В частности, за него проголосовало 13 109 избирателей, а за Веселого – 12 542.
Всего в выборах приняли участие 25 922 избирателя. Был подсчитан 25 651 голос, при этом 271 бюллетень признали недействительным.
Отметим, что в первом туре Тарас Кучма набрал 41,48% голосов, а Веселый – 26,05%. В ТИК подчеркнули, что в настоящее время ожидается официальная информация о результатах выборов городского головы Дрогобыча.
Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре выборов городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый ("Самопоміч"). За него проголосовало 62,8% избирателей, а за кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютку – 37,2%, свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report.