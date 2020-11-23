Выборы мэра Дрогобыча: обнародованы предварительные результаты ТИК

Действующий мэр Дрогобыча Тарас Кучма предварительно победил во втором туре местных выборов на Львовщине.

Голосование прошло 22 ноября, на этот раз также в селах, которые вошли в Дрогобычскую ОТО. Об этом сообщает местное издание "Варто" со ссылкой на ТИК.

Кучма и его оппонент Андрей Веселый шли на выборы как самовыдвиженцы. Действующий мэр обогнал его чуть менее чем на 600 голосов. В частности, за него проголосовало 13 109 избирателей, а за Веселого – 12 542.

Всего в выборах приняли участие 25 922 избирателя. Был подсчитан 25 651 голос, при этом 271 бюллетень признали недействительным.

Отметим, что в первом туре Тарас Кучма набрал 41,48% голосов, а Веселый – 26,05%. В ТИК подчеркнули, что в настоящее время ожидается официальная информация о результатах выборов городского головы Дрогобыча.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре выборов городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый ("Самопоміч"). За него проголосовало 62,8% избирателей, а за кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютку – 37,2%, свидетельствуют результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report.