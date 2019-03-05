"Вы есть благодаря России!" На росТВ набросились на Украину с претензиями

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов нагло высказался об Украине, назвав ее проектом, который создала Россия.

Он выразил мнение, что ее якобы вообще могло бы не существовать, если бы не воля страны-агрессора. Безосновательные претензии Куликов озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Куликов Скриншот видео

"Если вы посмотрите на историю, то все, что есть нынешняя Украина, есть результат сотрудничества с Россией! Не говоря уже о советском периоде, который создал ее буквально в этом виде, советский проект Украина!" — сказал пропагандист.

В качестве весьма сомнительного аргумента он использовал утверждение о том, что именно якобы благодаря России в Украине появилось большинство университетов и промышленность.

"Все, что есть у Украины, возникло в результате сотрудничества украинского и русского народа! Вместе это сделали!" — выкрикнул Куликов.

Кроме того, он добавил, что после выборов Украина якобы может полностью потерять все это вместе с государственностью.

Россия "Аргумент"

"Вопрос не в том, кто займет там это место (президента. — Ред.). Потому что вопрос в том, что к осознанию сущностной проблемы нужно вернуться! И та часть украинского народа, которая сможет это сделать, у нее будет какое-то историческое будущее. А которая не сможет — будет бандеровский заповедник! И кстати, денацифицировать его будут поляки, не мы. Вот чем дело кончится!" — резюмировал невменяемый кремлевский "эксперт".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Куликов угрожающе заявил, что после выборов Украина якобы может сократиться до размеров Галичины.

Он считает жителей западной Украины людьми третьего сорта. Всех остальных украинцев пропагандист записал в несуществующие "Малороссию" и "Новороссию".

Куликов оскандалился мнением о том, что выдающиеся украинцы якобы появлялись только тогда, когда Украина была частью России. Более того, Куликов выразил уверенность, что гении нации никогда не были и не могут быть родом из западной Украины.

Рупор Кремля предложил построить на территории Беларуси фильтрационный лагерь для украинцев.

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