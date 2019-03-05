|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Вы есть благодаря России!" На росТВ набросились на Украину с претензиями

5.3тЧитать материал на украинском

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов нагло высказался об Украине, назвав ее проектом, который создала Россия.

Он выразил мнение, что ее якобы вообще могло бы не существовать, если бы не воля страны-агрессора. Безосновательные претензии Куликов озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Куликов

Дмитрий Куликов

Скриншот видео

"Если вы посмотрите на историю, то все, что есть нынешняя Украина, есть результат сотрудничества с Россией! Не говоря уже о советском периоде, который создал ее буквально в этом виде, советский проект Украина!" — сказал пропагандист.

В качестве весьма сомнительного аргумента он использовал утверждение о том, что именно якобы благодаря России в Украине появилось большинство университетов и промышленность.

Новости
"Убей русского!" Пропагандист Путина выдал фейк о гонениях в Украине

"Все, что есть у Украины, возникло в результате сотрудничества украинского и русского народа! Вместе это сделали!" — выкрикнул Куликов.

Кроме того, он добавил, что после выборов Украина якобы может полностью потерять все это вместе с государственностью.

Россия

Россия

"Аргумент"

"Вопрос не в том, кто займет там это место (президента. — Ред.). Потому что вопрос в том, что к осознанию сущностной проблемы нужно вернуться! И та часть украинского народа, которая сможет это сделать, у нее будет какое-то историческое будущее. А которая не сможет — будет бандеровский заповедник! И кстати, денацифицировать его будут поляки, не мы. Вот чем дело кончится!" — резюмировал невменяемый кремлевский "эксперт".

Новости
"Убили отца Ленина!" Идеолог "русского мира" блеснул новым маразмом об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Поделиться в Facebook
23
Комментарии
65
29
Смешно
1
Интересно
1
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Господа свидомые, когда вы научитесь читать то, что написано, а не то, что вам кажется? КУликов сказал, что достояние Украины "возникло в результате сотрудничества украинского и русского народа". Разве это не так? Ведь тот же Днепрогэс строили/восстанавливали всем Союзом. А после войны неужели все было восстановлено исключительно силами и за счет Украины? Вы в это всерьез верите? При этом, и украинцы активно поднимали Север, Казахстан и проч. Вот и получается - вместе мы сильнее.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Северг Олег
Северг Олег
Наглое бессовестное враньё !!! Русские пытаются к чужой славе примазаться !!! Геть самозванцев, полностью поддерживаю украинцев ибо: В мемуарах генерала Гофмана в 1926 году можно прочитать: «Создание Украины не есть результат самодеятельности русского народа, а есть результат деятельности моей разведки». А вот мнение французского консула Эмиля Эно (1918 г.): «Украина не имела никогда своей истории и национальной отличительности. Она создана немцами. Прогерманское правительство Скоропадского должно быть ликвидировано». Граф Франц Стадион, австрийский губернатор Галиции,1848 год. "Вы можете расчитывать на поддержку правительства только в том случае, если захотите быть самостоятельным народом и откажетесь от национального единства с народом вне государства, т.е.если захотите быть рутенами, не русскими. Вам не повредит, если примете новое название для того, чтобы отличаться от русских, живущих за пределами Австрии. Хотя вы примете новое название, но все-таки останетесь тем,чем вы были." Польский генерал Людвиг Мерославский (участник первого польского восстания 1830-31 гг.,и глава второго польского восстания 1863-64 гг.)."Завещание",1878 г. "Бросим пожар и бомбы за Днепр и Дон-в сердце России. Пускай он уничтожит ее, раздуем ненависть и ссоры в русском народе. Русские будут рвать себя собственными когтями, а мы будем расти и крепнуть."
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Чим дальше, тим москальня стає все тупішою
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги