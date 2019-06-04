"Вы д*бил?!" На росТВ затеяли скандал из-за одиозного украинца

На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал из-за высказываний одиозного одесского писателя Всеволода Непогодина о снесенном памятнике маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове.

Украинца обозвали умалишенным рупоры кремлевской пропаганды Ольга Скабеева и Евгений Попов. Это произошло в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перепалка началась с того, что Непогодин в ответ на возмущения россиян о сносе памятника Жукову упрекнул их в запрете некоторых сцен из фильма "Рокетмен" об Элтоне Джоне.

Ольга Скабеева

"В пятницу Россия получила очень большой геополитический позор. Поэтому я считаю, что на месте памятника Жукову должен быть поставлен прижизненный памятник Элтону Джону, как он занимается свободной любовью. Вы запретили из фильма об Элтоне Джоне самые интересные сцены! Вместо Жукова поставить Элтона Джона, чтобы вы задохнулись, чтобы пена изо рта шла! Вот это будет победа наша!" – выкрикнул в истерике писатель.

После этого на него набросились разъяренные ведущие программы, которые не выбирали выражений в адрес украинца.

"Вы понимаете, что вы сейчас выступаете, как Петрушка, а также, как идиот, ну, или очень на него похожи?! Вы сейчас вызываете, если вежливо выражаться, то усмешку, а если называть вещи своими именами, то отвращение", – вскипела Скабеева. "Вы дебил, простите?" – обозвал его Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский топ-пропагандист Владимир Соловьев выгнал из студии Непогодина из-за слов о Степане Бандере. Спор между ведущим и украинским экспертом произошел во время обсуждения Вооруженных сил Украины, которых россиянин нагло обозвал "нацистскими сволочами".

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