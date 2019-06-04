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"Вы д*бил?!" На росТВ затеяли скандал из-за одиозного украинца

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На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал из-за высказываний одиозного одесского писателя Всеволода Непогодина о снесенном памятнике маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове.

Украинца обозвали умалишенным рупоры кремлевской пропаганды Ольга Скабеева и Евгений Попов. Это произошло в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Перепалка началась с того, что Непогодин в ответ на возмущения россиян о сносе памятника Жукову упрекнул их в запрете некоторых сцен из фильма "Рокетмен" об Элтоне Джоне.

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Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

"В пятницу Россия получила очень большой геополитический позор. Поэтому я считаю, что на месте памятника Жукову должен быть поставлен прижизненный памятник Элтону Джону, как он занимается свободной любовью. Вы запретили из фильма об Элтоне Джоне самые интересные сцены! Вместо Жукова поставить Элтона Джона, чтобы вы задохнулись, чтобы пена изо рта шла! Вот это будет победа наша!" – выкрикнул в истерике писатель.

После этого на него набросились разъяренные ведущие программы, которые не выбирали выражений в адрес украинца.

"Вы понимаете, что вы сейчас выступаете, как Петрушка, а также, как идиот, ну, или очень на него похожи?! Вы сейчас вызываете, если вежливо выражаться, то усмешку, а если называть вещи своими именами, то отвращение", – вскипела Скабеева. "Вы дебил, простите?" – обозвал его Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российский топ-пропагандист Владимир Соловьев выгнал из студии Непогодина из-за слов о Степане Бандере. Спор между ведущим и украинским экспертом произошел во время обсуждения Вооруженных сил Украины, которых россиянин нагло обозвал "нацистскими сволочами".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Ольга СкабееваВсеволод Непогодин
Место
Россия
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
у сливного бачка вафельник токо в студии открывается а когда у франции эту мразь уями облаживали то язик в опу затянуло,и не сдохли еще
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
А еще говорят, что если женщине с крысинным лицом отрезать голову, то она еще 3 дня будет ругать Украину
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
А с кем Элтон Джон будет в паре?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Shatkovsky Nikolay, с Путлером... или тебе больше нравиться Медведев...???
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